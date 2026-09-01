Минфин РФ возобновит аукционы ОФЗ после перерыва в 1,5 месяца

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Минфин возобновит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) со среды, 2 сентября. Это произойдет после перерыва в 1,5 месяца, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках аукциона бумаги предложат в объеме остатка, доступного для размещения в выпуске 29031 с погашением в июле 2042 года. Он достигнет 1 триллиона рублей.

"Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", – говорится в сообщении.

Как отметил в беседе с РБК руководитель департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью одной из информационных компаний Иван Таскин, такое решение может быть связано с тем, что Минфин смог договориться с банками, что обеспечит спрос на бумаги с переменным купоном.

Таскин отметил, что речь идет о снятии потенциального негатива. Он считает, что теперь рынок не будет бояться, что Минфин продолжит "давить" рынок новыми размещениями бумаг с фиксированным купоном.

Ранее в Банке России выступили за создание реестра финансовых инфлюенсеров. Как отмечал регулятор, известные блогеры могут не обладать достаточной экспертизой и выдавать рекламные материалы за личное мнение. В документе также предложили ввести маркировку на материалы, размещаемые по заказу финансовых организаций.

