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05 июня, 17:45

Экономика

Греф назвал банковский депозит лучшим активом для вложения 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Банковский депозит, несмотря на снижение ставок, остается самым доходным инструментом, чтобы инвестировать 1 миллион рублей, рассказал глава Сбера Герман Греф в ходе ПМЭФ.

Он объяснил, что ежегодно банк отслеживает, какие инвесторы были самыми успешными и во что они инвестировали. Вложения в депозиты, считающиеся самыми консервативными, показали себя как самые выгодные, несмотря на то что акции и облигации давали высокую доходность.

"На 10-летнем горизонте, на 5-летнем горизонте и на 3-летнем горизонте – везде победили консерваторы", – отметил Греф.

У более опытных инвесторов внутри банка есть разные "сложные инструменты", в то время как у средне-умеренных инвесторов большая доля находится именно в депозитах. Глава кредитной организации также высказал предположение, что, возможно, в будущем соотношение риска и доходности может претерпеть изменения.

Вложить 1 миллион рублей в депозит предлагал и глава ВТБ Андрей Костин. Он добавил, что ставка в 10–11% представляется весьма привлекательной на фоне укрепления российской валюты. При этом в будущем можно будет обратить внимание на фондовый рынок, но на него влияют в том числе геополитические факторы, поэтому этот момент еще не наступил.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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