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17 августа, 15:31

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Bild: НАТО разработал конкретный план вооруженного конфликта с Россией

НАТО разработала конкретный план вооруженного конфликта с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/borkus

НАТО подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с Россией под названием Nato Land Warfighting Concept ("Концепция ведения наземных боевых действий НАТО". – Прим. ред.), сообщает Bild со ссылкой на источники.

Документ разработан под руководством американского майора Эндрю Пингрея. Согласно плану, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам, в том числе за счет ударов по объектам в Калининградской области.

Параллельно на границе с Россией и Белоруссией предполагается создать "автономную зону", где будут действовать только дроны и автономная военная техника.

На следующем этапе Альянс намерен атаковать военные объекты и пункты снабжения на территории России – аэродромы, военные заводы, мосты и железнодорожные станции. Доставку беспилотников и роботов вглубь страны планируется осуществлять по воздуху.

При этом в СМИ отметили, что НАТО не держит свои планы в секрете.

Ранее появилась информация, что западные страны обращаются к Бразилии с просьбой организовать диалог с Россией. По словам специального советника президента латиноамериканской страны по международным вопросам Селсу Аморима, к нему лично обращались различные представители западноевропейских стран. Он также указал, что Бразилия выступает за многополярный мировой порядок и не присоединяется автоматически ни к одной из сторон.

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