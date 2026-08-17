Администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка" осужден на 11 лет за вымогательство

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор администратору телеграм-каналов "Кремлевская прачка" и "Незыгарь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаилу Полякову. Его признали виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у топ-менеджеров группы компаний "Ланит" и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил ТАСС участник процесса.

Полякову также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его звания "полковник".

Сообщники Полякова – предприниматель Александр Санин и переводчик Денис Савинский – также получили сроки. Санин приговорен к 9 годам, Савинский – к 8 годам колонии. Дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей стороны. Никто из подсудимых вину не признал.

Полякова задержали в 2023 году по делу о вымогательстве. Изначально суд арестовал его на 2 месяца, позднее мера пресечения была продлена.

По данным следствия, фигуранты вымогали деньги у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций, которые могли причинить вред компании и ее руководству. С 2021 по 2023 год гендиректор АО "Ланит" Алексей Казин по требованию представителя телеграм-канала "Незыгарь" передал личные средства в общей сумме 44,7 миллиона рублей. В 2023 году вице-президент АО "Ланит" по общим вопросам Алексей Слепнев передал по требованию того же представителя 5,3 миллиона рублей.

Следствие установило, что не позднее июля 2021 года Поляков вместе с руководителем компании "Бизнес коммуникации" Иваном Самойленко разработал преступную схему для вымогательства у состоятельных публичных людей, глав крупных коммерческих и государственных организаций.

Инструментом служили подконтрольные Полякову телеграм-каналы: "Незыгарь", "Кремлевская прачка", Brief (признан в РФ иноагентом), "ВЧК-ОГПУ" (признан в РФ иноагентом) и другие. С их помощью организовывалась травля выбранных жертв в медиапространстве, а затем вымогательство денег за "блок на негатив". Компания Самойленко использовалась для прикрытия: с пострадавшей стороной заключался договор о пиаре для создания положительного имиджа.

Поляков и Самойленко вовлекли в преступную деятельность переводчика компании "Ветераны" Дениса Савинского и гендиректора "ПСК наследие" Александра Санина. Они должны были вовлекать других лиц в схему, договариваться с другими телеграм-каналами о публикации или непубликации информации, разрабатывать стратегию информационных атак и согласовывать ее с руководителями сообщества. Самойленко заочно заключен под стражу Тверским судом Москвы, он находится в международном розыске.

Потерпевший Казин в ноябре 2020 года обнаружил в телеграм-каналах "Кремлевская прачка", "Незыгарь", Brief, "Банкста", "Бойлерная", The Moscow Post и "ВЧК-ОГПУ" порочащую информацию о "Ланите".

В феврале 2021 года руководство компании решило удалить негативные публикации, особенно в "Незыгаре". Через пиар-службу установили контакт с администратором канала. Тот выдвинул условия: ежеквартальные денежные переводы на криптокошелек, а также дополнительные выплаты за непубликацию негативной, искаженной и конфиденциальной информации о руководстве "Ланита" и ее удаление в "ВЧК-ОГПУ".

Ранее суд в Москве заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Ему вменяют в вину осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Согласно постановлению суда, Фишман будет находиться под стражей два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания.

