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17 августа, 15:28

Транспорт

Минтранс опроверг сообщения об изменении порядка хранения данных пассажиров

Фото: depositphotos/paulprescott

Минтранс России заявил, что не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Ведомство цитирует ТАСС.

Поводом для комментария стали публикации о проекте формирования единой базы пассажиров, которая могла бы включать паспортные данные, сведения о маршрутах и датах поездок. В ведомстве пояснили, что информация о поездках по стране аккумулируется в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности с конца 2013 года.

"При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан", – отметили в министерстве.

В Минтрансе также сообщили, что подготовили проект приказа, который позволит обеспечить Росстат информацией о стоимости авиационных и железнодорожных билетов. Это необходимо для расчета индекса потребительских цен на эти виды услуг.

"Еще раз подчеркиваем: новая редакция приказа не меняет действующий порядок хранения, обработки и удаления персональных данных", – заявили в ведомстве.

Ранее число автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С в аэропорту Шереметьево увеличили до 20. С 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля "Сапсан". Эти системы позволяют пассажирам проходить процедуру без необходимости обращения к пограничникам.

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