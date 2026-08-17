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17 августа, 15:17

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры введены на фоне временных ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Статус рейса можно уточнить при помощи онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

Между тем в аэропорту Махачкалы работает система распознавания по радужке глаза – первый биометрический комплекс "Взор". Технологию внедрила российская компания "Азимут". Теперь доступ сотрудников в служебные помещения осуществляется по взгляду.

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