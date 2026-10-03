Военные применили единую ударную систему в рамках учений "Центр-2026"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские военнослужащие использовали единую ударную систему поля боя во время основного этапа стратегического учения "Центр-2026". Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации "Ростех".

В состав системы вошли различные виды техники и вооружения, значительная часть которых производится предприятиями "Ростеха". Среди них основные танки "Прорыв" и безэкипажные "Штурм", БМПТ "Спиридон", наземные робототехнические комплексы "Импульс-М", РСЗО "Тосочка", тяжелые огнеметные системы и противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, военные использовали ракеты "Изделие 305", адаптированные для наземной пусковой установки. В "Ростехе" отметили, что перечисленные средства действуют как единая ударная система на поле боя.

Основной этап командно-штабного учения завершился 2 октября на полигоне Чебаркульский Центрального военного округа. "Центр–2026" стал завершающим этапом подготовки Вооруженных сил РФ в 2026 году.

Также полигон Чебаркульский посетил Владимир Путин. Он осмотрел выставку вооружения, военной и специальной техники. В числе представленных образцов были беспилотники, включая реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5".