Корабли Северного флота впервые в истории ВМФ РФ прошли проливом Шокальского

Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота РФ

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского и вошел в акваторию Карского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога для повышения боевой готовности при прохождении узкости. Экипаж вертолета Ка-29 был поднят с борта патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" и осуществил ледовую разведку по маршруту перехода.

Процесс шел в сложной ледовой обстановке. Тем не менее экипажи кораблей обеспечили навигационную безопасность плавания и осуществили маневрирование переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами.

Командовал отрядом заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-морского флота России.

Ранее Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" вернулся в Североморск после завершения дальнего плавания. Доклад об успешном выполнении задач принимал командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

Он поздравил экипаж с возвращением, отметив, что поход проходил в условиях нарастающей международной напряженности и потребовал от моряков высокого профессионализма и выдержки.