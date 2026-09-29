FT: шесть стран ЕС пригрозили заблокировать бюджет на 2028–2034 годы

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще пяти стран Евросоюза заявили, что не допустят принятия следующего семилетнего бюджета, если его расходы не урежут на "сотни миллиардов" евро. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

В общем документе руководителей Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии подчеркивается, что бюджет ЕС "должен быть фундаментально реформирован". По словам дипломата одной из подписавших письмо стран, если сокращения не произойдет, соглашения в этом году не будет.

На долю шести государств приходится около 40% поступлений в бюджет союза. Они выступают против предложенной Еврокомиссией суммы в 2 триллиона евро и предлагают перераспределить средства в пользу обороны и инноваций за счет сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов.

Для утверждения бюджета на 2028–2034 годы необходимо согласие всех 27 стран ЕС. При этом Испания, Италия и еще 15 государств настаивают на увеличении расходов, а Франция предлагает ввести общеевропейские сборы. Согласовать финансовый план планируется до конца года.

Ранее Латвия обратилась к ЕС с просьбой выделить 7 миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета на покрытие оборонных расходов и компенсацию ущерба от прекращения сотрудничества с Россией. Запрошенная сумма равна почти половине прогнозируемых трат республики на оборону за тот же период – 15,12 миллиарда евро.