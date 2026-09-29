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Берлин сделал верный шаг, согласившись на встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В материале отмечается, что ради этой встречи Германии пришлось отступить от своего внешнеполитического принципа, который предполагает отказ от диалога с Россией до прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Как пишет NZZ, в благодарность за эту уступку Вадефулю пришлось выслушивать "насмешки" Лаврова. Тем не менее издание отмечает, что стремление к диалогу – это однозначно правильный подход к внешней политике.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на полях Генассамблеи ООН по инициативе Германии. Переговоры продлились около 20 минут в закрытом формате.

Вадефуль рассказал, что провел беседу по совету коллег, которые напомнили о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Он также отметил, что не хочет отдавать США все взаимодействие с Россией.

В свою очередь, Лавров заявил, что глава МИД Германии зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, также добавил, что говорить о каких-либо изменениях в политике Берлина и отношениях между странами преждевременно.