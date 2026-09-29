Число пострадавших в массовом ДТП в Красноярске выросло до трех

Фото: MAX/"24_Госавтоинспекция_"

Число пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей в центре Красноярска увеличилось до трех человек. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МУ МВД России "Красноярское" Дмитрий Винничук.

По его словам, водитель Volkswagen Golf, ехавший из центра города в сторону Николаевского моста, при перестроении не уступил дорогу автомобилю Lada Largus и столкнулся с Volkswagen Passat, который ехал по встречной полосе. В результате задело еще три машины.

Среди пострадавших – водители Volkswagen Golf и Passat, а также Lada Largus. Они доставлены в медучреждение.

Об аварии на улице Дубровинского вблизи Николаевского моста стало известно утром 29 сентября. В результате ДТП погибли три девушки. На месте работали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа.

