Финансовый советник Новикова: новогодний стол в 2026 году обойдется в 11–13 тыс руб

Часть продуктов для новогоднего стола можно приобрести заранее, сообщили в Роскачестве. Получится ли на этом сэкономить и как хранить запасы к празднику, разбиралась Москва 24.

Что покупать?

Новогодние закупки можно начать уже сейчас – часть продуктов спокойно дождется праздника, не потеряв своих свойств, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Речь идет о позициях с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий производителя остаются пригодными несколько месяцев. В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе, какао, растительное масло, некоторые сладости и орехи. При покупке они посоветовали проверить срок годности и целостность упаковки, а также заранее оценить, удастся ли дома обеспечить рекомендованные температуру и влажность. Если подходящих условий нет, брать продукт за несколько месяцев до торжества не имеет смысла.

Также заранее можно закупить все необходимое для праздничной выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад. В то же время свежее мясо и рыбу, молочку, яйца, готовые блюда и мягкие сыры лучше оставить на финальные предпраздничные закупки. Их безопасность напрямую зависит от соблюдения холодовой цепи и ограниченного срока годности, подчеркнули в Роскачестве.

"Экономия за счет осознанности"

Маркетолог Игорь Новиков рассказал Москве 24, что готовиться к празднику заранее разумно, однако не стоит приобретать большинство продуктов из страха перед декабрьским ростом цен.

"Практика показывает, что товары ведут себя по-разному: что-то ближе к дате дорожает, что-то дешевеет. Важно понимать, сколько продукт реально стоит, и ловить момент, когда цена максимально выгодная. Покупка заранее дает возможность не только приобрести по лучшей стоимости, но и дождаться момента, когда она станет максимально интересной", – сказал эксперт.





Игорь Новиков маркетолог Если в магазине прекрасная цена на зеленый горошек, кукурузу, консервы, сухофрукты, сахар, муку – то, что точно будет на новогоднем столе, – стоит взять. Но есть сезонные колебания: картошка, морковь, капуста сейчас в среднем дешевле на 10%, чем в августе. Однако в среднестатистической квартире нет смысла покупать картошку для оливье и хранить ее, она может испортиться. Переплата в таком случае оправдана свежестью продуктов, которые покупаются перед праздниками. То же относится к мясу, рыбе.

По словам эксперта, при покупках заранее можно сэкономить до 5–15%. Это несколько тысяч рублей, если средний новогодний стол стоит порядка 30 000.

"Но важно понимать, что экономия возникнет не только из-за разницы цен, а еще и потому, что вы осознанно подойдете к покупке: составите список продуктов, не приобретете лишнего", – добавил Новиков.

По его словам, продукты долгого хранения стоит брать, если есть хорошая акция.

"Подарки приобрести лучше ближе к осени и к ноябрю, потому что есть ноябрьские распродажи. Но их стоимость стоит посмотреть уже сейчас, чтобы понимать: это действительная распродажа или просто этикетка "минус 40%", – подчеркнул специалист.

В ряде случаев покупатели сравнивают цены в розничных магазинах и на маркетплейсах, включая зарубежные. Однако это относится преимущественно не к продуктам питания, а, например, к упаковочной бумаге, указал маркетолог.

"В магазине она стоит 100 рублей, на маркетплейсе – 80, а если купить на зарубежной платформе и подождать месяц-полтора, придет за 40–50 рублей. В таком случае сэкономить получится. Пытаться выискивать, чтобы найти идеальный вариант, можно, только неизвестно, за что клиент заплатит больше: за потраченное время или за удобство. Есть приложения, позволяющие понимать средний уровень цен, у них есть погрешность, но такой инструмент удобен. Одни и те же товары стоят плюс-минус одинаково, если не учитывать затраты на логистику", – подчеркнул Новиков.

"Разумный ориентир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Независимый финансовый советник Марина Новикова пояснила, что смысл ранней закупки – в распределении расходов на 3 месяца вместо более ощутимых трат в декабре. По ее словам, рекомендации Роскачества не означают, что товары обязательно резко подорожают: речь о том, чтобы избежать ажиотажа, очередей и импульсных покупок по завышенным ценам.

"Сначала надо составить меню и список, зафиксировать лимит на семью и разбить его на три этапа. В октябре стоит покупать бакалею с длительным сроком хранения: крупы, макароны, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, сахар, мука. В ноябре – кондитерские изделия и выпечку: шоколад, какао, сухофрукты, орехи. Сюда же можно отнести напитки, если есть подходящее место для хранения. В этом месяце стоит заморозить мясо и рыбу, если есть свободная морозилка", – отметила она в беседе с Москвой 24.

Назвать конечную стоимость новогоднего стола в 2026 году однозначно нельзя, пока ориентиром служат расчеты 2025-го. По словам эксперта, тогда традиционный стол на семью из четырех человек оценивали примерно в 10,5–12 тысяч рублей: в сумму входили горячее, нарезки, салаты, бутерброды с рыбой и икрой, напитки. Это на 6–10% выше, чем в 2024-м.





Марина Новикова независимый финансовый советник С учетом инфляции в 5–6% в этом году разумный ориентир на семью из четырех человек составляет 11–13 тысяч рублей при готовке дома. Итог сильно зависит от меню. Например, бутерброды с красной икрой или лососем могут стоить в несколько раз больше, чем со шпротами. Запеченная курица обойдется примерно втрое дешевле говяжьего окорока.

Для оптимизации расходов она порекомендовала сравнивать цены в различных магазинах – разница может составлять до 15%. Дополнительная экономия возникнет при покупке товаров под собственными торговыми марками розничных сетей и отслеживании акций.

"При этом не стоит прибегать к кредитам или микрозаймам ради одного вечера: лучше адаптировать меню под свой бюджет и готовить порции с расчетом, чтобы не выбрасывать еду", – резюмировала Новикова.

"Свежее не всегда безопаснее замороженного"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова рекомендовала при заблаговременной покупке продуктов к новогоднему столу ориентироваться не на количество дней до праздника, а на срок годности, способ упаковки, температуру и условия хранения.

"Если планируется свежее охлажденное мясо, покупать его за неделю до праздника без необходимости не стоит. Срок годности зависит от вида: цельные куски сырой говядины, свинины или баранины при температуре плюс 4 и ниже рекомендуется использовать или заморозить в течение 3–5 дней. Фарш и сырая охлажденная птица хранятся меньше – около 1–2 дней. Проблема в том, что измельченное мясо увеличивает площадь контакта с ножом, и микроорганизмы с поверхности распределяются по продукту, что ускоряет порчу", – сказала специалист Москве 24.

Когда мясо или птицу хочется приобрести существенно раньше, разумнее купить их свежими и заморозить, а размораживать в холодильнике, не оставляя при комнатной температуре на ночь.

"Для мяса в заводской упаковке нужно смотреть маркировку производителя о сроках и условиях хранения, но даже в газомодифицированной среде длительно хранить его не рекомендуется", – добавила диетолог.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Рыба и морепродукты – отдельная категория. Охлажденные товары надо покупать ближе к моменту приготовления: для сырой рыбы и большинства морепродуктов безопасный ориентир в домашнем холодильнике – 1–2 дня. Если хорошая рыба по выгодной цене появилась раньше, ее можно купить замороженной или заморозить самостоятельно. При минус 18 градусах микробиологические процессы практически останавливаются, ограничения по длительности хранения касаются в большей степени качества вкуса и текстуры.

В свою очередь, красная икра относится к скоропортящимся продуктам, и для многих видов промышленной икры производитель устанавливает температуру хранения около минус 4–6 градусов. Обычный домашний холодильник ее, как правило, не поддерживает, поэтому большая дата срока годности на банке не говорит о том, что ее можно несколько месяцев держать на обычной полке, добавила диетолог.

"Но красную икру можно замораживать, Роскачество указывает это как вариант домашнего хранения. Хороший продукт, купленный заранее, стоит разделить на небольшие герметичные порции (без контакта с воздухом) и убрать в морозильную камеру, а размораживать постепенно в холодильнике. Важно учитывать информацию производителя и историю продукта: если икра произведена из замороженного сырья, это указывается на маркировке", – сказала она.

Картофель, свекла, морковь, лук, чеснок, тыква, некоторые сорта капусты при подходящих условиях хранятся неделями и дольше, поэтому нет смысла покупать их 30 декабря. По словам нутрициолога, яблоки, цитрусовые, гранаты тоже можно приобрести заранее. При этом мягкие и спелые фрукты, ягоды, листовая зелень и салаты не доживут до Нового года, их посоветовали брать в последние дни.

"Свежее не всегда безопаснее замороженного: для рыбы, мяса, ягод качественная заморозка является более рациональным способом подготовиться к празднику, чем попытки максимально долго сохранять охлажденный продукт", – добавила специалист.

Кроме того, в предпраздничный период продукты нередко укладываются настолько плотно, что нарушается циркуляция холодного воздуха. В результате температура внутри может вырасти (при норме не выше плюс 4 градусов), что приводит к преждевременной порче продукции.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Также при уплотнении нарушается товарное соседство: сырое мясо, птица и рыба не должны лежать рядом с готовой пищей и овощами, чтобы выделяемые жидкости не попадали на другие продукты.

Если товар длительного хранения хорошо переносит заморозку, герметично упакован и имеет хороший срок годности, его можно приобрести заранее. Охлажденные продукты лучше покупать ближе к дате праздника, всегда проверяя качество, потому что не все микроорганизмы побеждаются грубой заморозкой, заключила Разаренова.

