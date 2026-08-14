Эксперт Родин назвал курсы по заморозке еды продажей воздуха

В Сети набирают популярность курсы по правильной заморозке и разморозке еды: по словам пользователей, это помогает сэкономить время на готовку, а также сократить расходы семейного бюджета. Есть ли смысл в подобных практиках и насколько полезна размороженная пища, разбиралась Москва 24.

"К сожалению, не мое"

Обучение заморозке еды и приготовлению домашних полуфабрикатов начало пользоваться большим спросом в соцсетях. Причем процесс перерос привычные заготовки на зиму и превратился в продуманную систему ведения хозяйства.

По словам пользователей, интерес к теме связан главным образом с возможностью распределять свое время. Многим удобнее уделить пару часов готовке блюд в выходные, чтобы среди недели этот вопрос отнимал не больше 15 минут.

Например, на одном из видео девушка показала процесс создания домашних полуфабрикатов из мясного фарша. В кадре она демонстрирует приготовление разнообразных блюд, включая кебаб, митболы, такос и котлеты с добавлением цукини. Блогер отметила, что сформированные порции гораздо удобнее в использовании, чем стандартный замороженный кусок мяса, и пригласила начинающих хозяек присоединиться к тематическому обучающему марафону.





автор курса по заготовкам Покупаю сразу большую порцию фарша. Зачем вам заморачиваться ради 5 котлет, если можно потратить на 10 минут больше и сделать 55.

Под видео пользовательницы поделились своим опытом, отметив, что не во всех случаях получили ожидаемый результат.

"Я делала так заготовки, но потом эти котлеты получились при жарке очень сухими, весь сок уходил", "у подруги мама шеф-повар. Говорит, замораживать котлеты с кабачком нельзя. Потом при разморозке кабачки пускают сок и при готовке он весь вытекает", "а я чувствую разницу во вкусе, хотя вакуумирую. К сожалению, не мое", "все равно свежежареный и съеденный в разы вкуснее замороженного", – писали комментаторы.

Программы такого обучения включают в себя не только базовые советы по сортировке еды по пакетам. Авторы подобных курсов подробно разбирают технологию заготовок, которая позволяет замораживать супы, гарниры и соусы так, чтобы они сохраняли форму и не теряли вкусовых качеств после оттаивания. Также участникам объясняют правила товарного соседства и нюансы упаковки, рассказывая про использование вакууматоров и специальных контейнеров для защиты от запахов. Кроме того, разбираются правила правильного размораживания, что, по их словам, помогает сохранить сочность, структуру и витамины в продуктах.

Теряются витамины?

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила в разговоре с Москвой 24, что заморозка продуктов имеет определенные нюансы.

Например, некоторые продукты содержат много воды и замораживаются сложнее: жидкость переходит в лед, кристаллы которого разрывают клетки. После этого ингредиент превращается в кашу. Поэтому изучение правил заморозки на курсах может быть полезным, подчеркнула она.

"Например, если хочется сохранить целостность, нужно замораживать плотные продукты, не имеющие большого количества жидкости – скажем, хлеб. Некоторые ягоды надо замораживать одним слоем, в противном случае они слипнутся. То есть для каждого продукта есть свои условия", – отметила диетолог.

По ее словам, лучший способ заморозки – шоковая: она мгновенная, с мощной температурой, поэтому почти вся польза продуктов остается. При этом в бытовых холодильниках продукты хранятся меньше, их нельзя оставлять там годами. Однако использование морозилки считается все равно лучшим способом хранения.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Размораживать продукты тоже нужно правильно. Если планируется есть их в свежем виде, все стоит делать медленно, поэтапно. Если собираетесь готовить – можно и без разморозки: например, брокколи лучше бросать на сковороду сразу, в противном случае все превратится в кашу. Некоторые крахмалосодержащие продукты, такие как хлеб, после заморозки становятся даже полезнее: крахмал переходит в резистентную форму, она меньше откладывается в жир. Поэтому такой продукт после подогрева в тостере усваивается иначе.

Эксперт отметила, что разница между свежеприготовленной и разогретой замороженной едой, безусловно, есть. В последнем случае часть питательных веществ теряется. В основном страдают водорастворимые витамины – C и группы B, минералы остаются, белки могут денатурироваться, то есть терять изначальную структуру.

"Но заморозка ягод, которые часто заваривают в сезон простуд, все равно полезна. Главное – не заливать их крутым кипятком и не держать на огне долго. Измельчение, особенно через металлическую мясорубку, разрушает витамин C, но антиоксиданты, флавоноиды и клетчатка сохраняются. Это питание для полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет", – указала Соломатина.

Продажа воздуха?

Финансовый советник Алексей Родин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что заморозка продуктов однозначно выгоднее тех же походов в кафе.





Алексей Родин финансовый советник Если делать заготовки на несколько дней и замораживать их, то человек структурирует время и немного экономит. У среднестатистического россиянина при питании дома и заморозке продуктов можно сохранить 10–30% бюджета по сравнению с питанием в ресторане, что достаточно ощутимо.

При этом сами курсы Родин назвал лишь "хорошим маркетинговым ходом". По его словам, знания, которые там даются, легко найти в открытом доступе совершенно бесплатно.

"Всю информацию можно получить из интернета, поэтому, по сути, это просто продажа воздуха. Но иногда в сложное время человеку надо себя чем-то занять, упорядочить свое время. У кого-то такой курс будет куплен именно с этой целью, что дает спокойствие и уверенность в сегодняшнем дне, а значит, и в завтрашнем", – отметил специалист.

В целом, если у человека есть деньги, он получил новые знания и ему стало хорошо на душе, в подобных практиках нет ничего плохого, заключил Родин.

