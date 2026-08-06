Ресторатор Миронов объяснил высокую стоимость блюд на прогулочных теплоходах в Москве

Туристы пожаловались на огромные цены и скрытые комиссии в кафе и ресторанах на прогулочных теплоходах по Москве-реке. Что делать, когда принесли внушительный счет, и как уберечь себя от обмана – в нашем материале.

"Ищут туристов, чтобы нагреть"

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Посетители прогулочных яхт по Москве-реке вынуждены платить огромные деньги за обед в ресторане или кафе на палубе.



К примеру, в одном из случаев компании туристов разрешили расположиться на верхней палубе при условии, что они закажут блюдо с мангала. В итоге за два шашлыка, креветки и напитки им выставили счет почти на 30 000 рублей, тогда как стоимость билета на одного человека составляла всего 1 400 рублей.



Выяснилось, что в меню цена была указана за 100 граммов, но официант не предупредил гостей, а блюда принесли весом почти по килограмму каждое. В чек дополнительно включили чаевые и напитки, которые обещали подарить. После разбирательств лишние позиции убрали, но туристам все равно пришлось заплатить 25 тысяч рублей.





пользовательница Сети Такая схема и есть: ищут туристов, чтобы нагреть. Мало кто смотрит на вес блюд, мелкий шрифт. Разбираться с обвесами и обманом, писать жалобы и портить себе отдых будут еще меньшее количество туристов. Всегда все читайте в таких местах и спрашивайте у официантов каждую деталь. Это их работа.

В Сети многие пожаловались на другие подобные случаи.



"Верхний ярус исключительно для тех, кто заказывает мясо. Готовят долго. И никто предварительно не рассказывает перед поездкой, что наверх вас просто не запустят"; "там могут еще и 500 рублей стрясти просто за плед, перевод просят на карту сотрудника"; "это базовый парадокс региональных туристов – есть судна лучше, красивее, и при этом ужин там будет до 5 000", – писали комментаторы.



В похожей ситуации оказалась девушка, которую вместе с молодым человеком настойчиво пригласили в ресторан и порекомендовали заказать сибаса и креветки на гриле. Ужин обошелся в 16 450 рублей, при этом оплатить картой не дали, терминал якобы не работал. В итоге 11 000 рублей пара перевела на личную карту официанта, остальное отдали наличными, а кассовый чек им не выдали. Как и в предыдущем случае, стоимость рассчитывали за 100 граммов, но в меню это якобы не было указано.



После того как история получила огласку, официанта уволили, а туристам вернули деньги за ужин и билеты. С девушкой связался человек, представившийся управляющим теплохода, который признал, что официант не предупредил гостей о расчете за 100 граммов и не назвал вес и цену блюд, сообщал телеграм-канал SHOT Проверка.



Еще один случай произошел с пассажиркой, заказавшей на теплоходе десерт мильфей. Она поделилась в соцсетях, что внутри пирожного оказалось всего три хлебца и почти не было крема и за это пришлось заплатить 1 300 рублей.

Цены без ограничений

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в разговоре с Москвой 24 отметил, что такие ситуации на борту происходят часто.





Сергей Миронов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Предприниматели на речных судах чувствуют себя оторванными от берега, поэтому могут делать все что угодно. Кроме того, на воде клиенты почти всегда случайные, непостоянные, и бизнесу все равно, вернутся ли они снова.

В то же время он обратил внимание, что любая точка вправе поставить любую цену по своему усмотрению, так как закон это не ограничивает. Главное, чтобы она была указана в меню и, заказывая, клиент соглашался с ней. Если цена не обозначена, никто о ней не сообщил, а потом сумма появилась в чеке, с потребителя не имеют права требовать оплату, пояснил Миронов.



"Если блюдо не устроило по качеству или вкусу, все зависит от того, с чем именно человек не согласен. Если просто не понравился вкус, это не основание, а субъективное мнение, и доказать здесь ничего нельзя", – уточнил эксперт.

Однако, если блюдо не соответствует описанию, имеет признаки некачественного приготовления или посторонние предметы, клиент вправе отказаться отдавать за него деньги или потребовать замены.



"Когда оплата проведена предварительно, но блюдо оказалось не таким, как заявлено в меню, вернуть деньги можно через суд, если ресторан не решил проблему иным способом. Единственный вариант избежать проблем – платить только после получения блюда, но это не всегда возможно", – заключил специалист.

Почувствовать разницу

Юрист Анастасия Билялова обратила внимание в беседе с Москвой 24, что в России существуют определенные категории товаров, где цены регулируются государством, но теплоходы и кафе к ним не относятся.

"Относительно того, что посетителю блюдо не понравилось, – это может быть субъективно, а может и нет. Здесь тонкая грань. К примеру, блюдо съели целиком, и только потом посетитель решил сэкономить и вернуть деньги. Если же он сначала посмотрел, что с едой что-то не так, и тут же подозвал официанта – это уже другой вопрос", – рассказала она.



По ее словам, в первую очередь нужно изучить информацию в меню: там чаще всего пишут, из чего состоит блюдо, плюс публикуют его фотографии.

"Если было все расписано, а в итоге еда этому не соответствует, можно потребовать либо переделать, либо вернуть деньги, либо уменьшить цену и съесть то, что дали. Не получится и съесть, и вернуть средства", – отметила Билялова.





Анастасия Билялова юрист Ключевой момент – сравнить с тем, что было заявлено, потому что у каждого посетителя могут быть свои ожидания. Например, написано "торт", а человек думает, что вынесут трехъярусный с фигурками. Скорее всего, должно быть указано: столько-то слоев теста, столько-то крема, и на фотографии видно то же самое.

В спорных ситуациях юрист порекомендовала сфотографировать меню и то, что принесли на стол. Это понадобится в случае дальнейших разбирательств. При этом Билялова посоветовала решать конфликт на месте: сразу подозвать официанта или управляющего и обсудить варианты. Если же посетителя все устроило и только после прогулки он решил предъявить претензии, шансы на возвращение средств стремятся к нулю.



"При этом можно написать официальную претензию в адрес заведения, если есть доказательства: свидетели, фотографии, видео того, что блюдо отличается от заявленного. То есть услуга была оказана некачественно. Если общение с кафе не возымело эффекта, можно жаловаться в Роспотребнадзор, но только если есть объективные причины", – уточнила юрист.



В то же время надпись "внешний вид блюда может отличаться от того, что в меню" может повлиять на ситуацию. Но преимущественно все зависит от описания блюда, в первую очередь оно должно соответствовать указанному составу. Однако если сфотографировать еду и сравнить с картинкой в меню, это может быть аргументом как для персонала на месте, так и при дальнейших разбирательствах, резюмировала эксперт.

