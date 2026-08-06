Sohu: китаец попал в реанимацию после экстремального похудения с помощью ИИ

06 августа, 18:42В мире
Фото: depositphotos/sudok1
Житель Китая оказался в реанимации после использования искусственного интеллекта для интенсивного сброса веса. Об этом сообщает Sohu.
Мужчина долгое время страдал из-за лишних килограммов, набранных при сидячей работе. Чтобы похудеть, он обратился к нейросети и попросил составить для него программу тренировок и план питания.
Следуя рекомендациям ИИ, пациент сумел похудеть на 18 килограммов за 45 дней. Однако в один из дней он потерял сознание и впал в кому, после чего был экстренно госпитализирован.
Медики диагностировали у похудевшего синдром полиорганной недостаточности. Они указали, что на его иммунную систему негативно повлияли хронический недосып, скудное питание и чрезмерные тренировки.
Ранее в США мужчина смог сбросить 54 килограмма благодаря новым привычкам. Он начал готовить еду на следующий день заранее и ежедневно проходить по 12–15 тысяч шагов. Кроме того, американец оставлял будильник далеко от кровати, чтобы быстрее вставать по утрам.
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