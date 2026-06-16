Американец сбросил 54 килограмма благодаря новым привычкам

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Американец Тре Хаббард за девять месяцев сбросил 54 килограмма благодаря новым привычкам. Об этом он сообщил SWNS.

28-летний мужчина объяснил, что начал набирать вес после того, как поступил в колледж в 2016 году. Тогда он пережил тяжелую утрату – потерял друга, а спустя несколько месяцев началась пандемия COVID-19. Эти события привели его к депрессии.

"Впервые в жизни я чувствовал себя побежденным. Я сам вырыл себе эту яму и боялся вставать на весы", – поделился Хаббард.

К октябрю 2020 года масса его тела достигла 134 килограммов, и тогда он принял решение худеть. Главным секретом похудения, по словам мужчины, стали новые привычки, которых он придерживается до сих пор.

В их числе – приготовление еды на следующий день перед отходом ко сну, сборка спортивной сумки вечером, а также ежедневная ходьба – не менее 12–15 тысяч шагов. Кроме того, мужчина всегда оставляет будильник вдали от кровати, чтобы утром быстро проснуться.

"Если возвращаешься хоть к какому-то порядку, день становится чуточку лучше", – отметил Хаббард.

Он добавил, что благодаря выработанным привычкам ему удается не торговаться с самим собой. Действия выполняются автоматически и позволяют не принимать неверных решений.

Ранее американка смогла похудеть на 45 килограммов, отказавшись от сахара в рационе. Вместо сладкого она стала выбирать батат, бананы, фруктовые торты или мороженое из творога. Кроме того, из рациона женщина убрала фастфуд с замороженными закусками.

