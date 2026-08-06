40% зумеров готовы проработать в одной компании максимум 5 лет

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Четверо из десяти молодых специалистов (40%) при выборе работы ориентируются на место, где можно задержаться на 3–5 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президентской платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ).

В исследовании проекта "Профразвитие" участвовали 2 670 компаний-работодателей и 12 552 молодых специалиста в возрасте от 16 до 30 лет. Данные собирались аналитиками в июне – июле 2026 года.

В 2025 году большинство респондентов считали оптимальным сроком работы в одной компании 2–3 года. В 2026 году запрос сместился в сторону стабильности и долгосрочного карьерного роста: самый популярный ответ – 3–5 лет.

"Исследование показывает, что большинство респондентов готовы работать в хорошей компании 3–5 лет, готовы совмещать работу и учебу и уделять самообучению больше часов в неделю", – сказал гендиректор РСВ Андрей Бетин.

По его словам, зумеры все чаще выбирают короткие программы до 3 месяцев с оплатой, обучением на рабочем месте, гибким графиком и понятным продолжением в виде трудоустройства.

Отдельно исследователи выяснили отношение к стажировкам. 32% студентов считают, что лучше всего проходить стажировку во время учебы в вузе или колледже, а 72% уверены, что она не должна длиться дольше 3 месяцев.

Средние ожидания по оплате стажировки составляют 25–35 тысяч рублей в месяц. При этом региональные медианные показатели различаются: от 20 тысяч рублей в Северо-Кавказском федеральном округе до 35 тысяч рублей на Дальнем Востоке.

Помимо денег, молодежь ценит практические знания и обучение на рабочем месте. 48% предпочитают онлайн-курсы как удобный формат получения знаний, 33% – работу с наставником, 24% – очные мероприятия.

Узнают о стажировках молодые люди чаще всего через социальные сети и мессенджеры (24%), вузовские центры карьеры (19%), советы друзей и родственников (18%) и работные сайты (16%).

Ранее эксперты заявляли, что представители поколения зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Например, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос в 2,4 раза. Среди молодежи популярны и бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей.

