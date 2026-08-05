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05 августа, 12:54

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HR-эксперт Варакин: вопросы о природе компании повышают шансы на успех собеседования

Россиянам рассказали, какие вопросы нужно задавать для успеха на собеседовании

Фото: depositphotos/racorn

Вопросы о деятельности компании и причинах появления вакансии повышают шансы на успешное прохождение собеседования. Об этом заявил изданию "Абзац" карьерный консультант Илья Варакин.

Он отметил, что за время беседу кандидату нужно выяснить, в какую компанию он попадет и на каких условиях будет там работать. То, как рекрутер описывает организацию, может многое сказать о ее репутации.

"Слушать нужно не только фактическую информацию, но и то, как это преподносится, начиная с набора эпитетов, поскольку по ним можно понять, как выглядит корпоративная культура внутри бизнеса", – сказал Варакин.

Эксперт добавил, что о перспективах сотрудничества с компанией в будущем также немаловажны. Они могут помочь кандидату понять, насколько компания нуждается в его профессиональных навыках и готова ли поощрять его достижения.

По словам Варакина, нужно спрашивать работодателя об объеме задач, распределении ответственности и возможностях расширения штата. Также не стоит забывать об уточняющих вопросах, если что-то было непонятно во время разговора.

Ранее HR-эксперт Антон Попов рассказал, что россиянам в 2026 году не стоит импульсивно увольняться, так как рынок труда переживает перестройку и поиск новой работы может занять до полугода.

Наиболее сложная ситуация складывается у офисных сотрудников: компании пересматривают внутренние процессы и ищут способы работать эффективнее. При этом представителям рабочих специальностей решиться на переход безопасней.

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