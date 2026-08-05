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05 августа, 17:46

Происшествия

Женщина погибла из-за удара БПЛА по больнице в Донецке

Фото: depositphotos/belchonock

В Донецке в результате удара беспилотника по медицинскому учреждению в Киевском районе города погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 года рождения", – добавил мэр в телеграм-канале.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки БПЛА на предприятие в селе Малом Солдатском Курской области. Травмы получили женщина и двое мужчин. У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти.

До этого женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по Курской области. Целью атаки стало административное здание в поселке Хомутовка. 36-летняя мирная жительница получила тяжелые ранения и скончалась в больнице.

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