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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние удары украинских беспилотников по ряду регионов России, которые привели к жертвам среди мирного населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе его переносом на территорию Российской Федерации", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, глава всемирной организации выразил обеспокоенность возросшими рисками для судоходства в Черном и Азовском морях. Поэтому Гутерриш вновь призвал к срочной деэскалации, которая приведет к полноценному, немедленному и безусловному прекращению огня.

Ранее в МИД России заявляли, что Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако ждет конструктивного подхода от западных стран.

В частности, российская сторона неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение.

