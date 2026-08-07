ТАСС: в деле Лерчек есть другие фигуранты, которые скрылись от следствия

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Часть фигурантов уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) объявлены в розыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, соучастники, проходящие по одному производству с Чекалиной, ее бывшим супругом и его экс-партнером по бизнесу, скрылись от органов предварительного следствия и суда.

В отношении них уголовное преследование выделено в отдельное производство. Из документов также следует, что Чекалина и ее экс-супруг совершили тяжкое преступление в составе организованной группы. При этом установить и задержать всех ее участников пока не удалось.

Источник агентства подтвердил факт выделения материалов на скрывшихся лиц в отдельное производство.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.

В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей.