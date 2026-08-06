Грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 54-го километра МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Возгорание грузового автомобиля произошло на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что ДТП произошло в районе съезда № 54а. На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Из-за инцидента движение в районе затруднено: проезд осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП произошло на 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" в городском округе Мытищи в Подмосковье. Предварительно, там столкнулись шесть автомобилей, которые двигались в попутном направлении. За помощью врачей никто не обращался.

