Один человек пострадал в результате ДТП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улиц Кантемировская и Деловая в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Авария произошла примерно в 07:50. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, там столкнулись автомобиль скорой помощи и "Мазда", в результате чего травмы получил фельдшер.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее в ДТП в Ивановской области попал автобус, перевозивший кировскую футбольную команду "Факел". При этом сидевшие в салоне спортсмены оказались невредимы, как и водитель грузовика. Разлива топлива также не зафиксировано.