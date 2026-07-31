Автобус с кировской футбольной командой "Факел" попал в ДТП в Ивановской области

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Автобус, перевозивший кировскую футбольную команду "Факел", попал в ДТП в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Туристический двухэтажный автобус Hyundai допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, в результате чего пострадал 45-летний мужчина, сидевший за рулем первого транспортного средства. Он получил повреждение локтя, но от госпитализации отказался.

При этом сидевшие в салоне спортсмены оказались невредимы, как и водитель грузовика. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, разлива топлива на месте происшествия не зафиксировано.

Схожая авария ранее произошла в Челябинской области на 1740-м километре трассы М-5 "Урал". Водитель микроавтобуса, который перевозил пермскую баскетбольную команду "Бинорд Про", выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате погиб водитель автобуса. В свою очередь, один из сопровождающих получил серьезные повреждения, его прооперировали в больнице Златоуста. Баскетболисты же были доставлены в медучреждение с ушибами и незначительными травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.