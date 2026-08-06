Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 18:09

Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП со скорой в Пензе

Фото: vk.ru/gubdd58

Один человек погиб, восемь пострадали при столкновении машины скорой помощи Ford с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Пензе. Пятерых травмированных госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в соцсети "ВКонтакте".

ДТП случилось на улице Мира в 01:15. Уточняется, что погибшей в аварии оказалась пассажирка легковушки 2001 года рождения, она получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в больнице.

В медучреждения доставили водителя и двух пассажиров Hyundai Solaris, а также двух человек из машины скорой помощи, в том числе ребенка 2015 года рождения. Находившиеся в Ford две женщины и мужчина были осмотрены врачами на месте, их отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В марте на трассе М-4 "Дон" водитель иномарки не учел погодные условия, выехал на обочину и врезался во фронтальный погрузчик, который убирал снег. Его уголовное дело недавно направили в Домодедовский городской суд Московской области.

Массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Дмитровском шоссе

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика