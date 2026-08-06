Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП со скорой в Пензе

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Один человек погиб, восемь пострадали при столкновении машины скорой помощи Ford с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Пензе. Пятерых травмированных госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в соцсети "ВКонтакте".

ДТП случилось на улице Мира в 01:15. Уточняется, что погибшей в аварии оказалась пассажирка легковушки 2001 года рождения, она получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в больнице.

В медучреждения доставили водителя и двух пассажиров Hyundai Solaris, а также двух человек из машины скорой помощи, в том числе ребенка 2015 года рождения. Находившиеся в Ford две женщины и мужчина были осмотрены врачами на месте, их отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В марте на трассе М-4 "Дон" водитель иномарки не учел погодные условия, выехал на обочину и врезался во фронтальный погрузчик, который убирал снег. Его уголовное дело недавно направили в Домодедовский городской суд Московской области.