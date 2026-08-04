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04 августа, 15:42

Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с участием реанимобиля в Туле

Фото: МАХ/"Тула жесть"

Один человек погиб и пять пострадали в автоаварии с участием реанимобиля в Туле, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 4 августа около дома № 2 на Московском шоссе: карета скорой помощи столкнулась с легковушкой Renault.

Ранее 11 человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала в городе Братске Иркутской области. Пострадавших госпитализировали, двое из них находились в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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