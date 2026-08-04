Июль в Москве занял 30-е место по теплу за 135 лет метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Средняя температура воздуха в Москве в июле составила 19,8 градуса, что на одну десятую градуса выше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, этот показатель занял 30-е место в ряду наблюдений с 1891 года. Непрерывный ряд наблюдений на станции насчитывает 135 лет.

В свою очередь, осадков за минувший месяц выпало 68 миллиметров, что составляет 81% от месячной нормы, продолжила синоптик. Этот результат соответствует 52-му месту по количеству дождей за вышеуказанный период инструментальных наблюдений.

Паршина также отметила, что такое количество осадков классифицируется как "в пределах нормы". Июль располагается примерно в середине списка самых сухих месяцев, зафиксированных на станции ВДНХ с 1891 года, что позволяет считать его умеренно сухим и без экстремальных отклонений.

Август начался в Москве с 31-градусной жары. Соответствующие значения фиксировались в дневные часы 1-го и 2-го числа. Следующие дни отметились небольшим ослаблением, однако уже со среды, 5 августа, на территории города начнет действовать предупреждение о жаркой погоде.

Ее пик придется на 6-е число. Очередная волна жары жителей Москвы будет ожидать в следующие пятницу и субботу, 14 и 15 августа. В частности, 15-го числа синоптики не исключили повышения до 30 градусов.