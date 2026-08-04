Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 18:28

Общество

Июль в Москве занял 30-е место по теплу за 135 лет метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Средняя температура воздуха в Москве в июле составила 19,8 градуса, что на одну десятую градуса выше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, этот показатель занял 30-е место в ряду наблюдений с 1891 года. Непрерывный ряд наблюдений на станции насчитывает 135 лет.

В свою очередь, осадков за минувший месяц выпало 68 миллиметров, что составляет 81% от месячной нормы, продолжила синоптик. Этот результат соответствует 52-му месту по количеству дождей за вышеуказанный период инструментальных наблюдений.

Паршина также отметила, что такое количество осадков классифицируется как "в пределах нормы". Июль располагается примерно в середине списка самых сухих месяцев, зафиксированных на станции ВДНХ с 1891 года, что позволяет считать его умеренно сухим и без экстремальных отклонений.

Август начался в Москве с 31-градусной жары. Соответствующие значения фиксировались в дневные часы 1-го и 2-го числа. Следующие дни отметились небольшим ослаблением, однако уже со среды, 5 августа, на территории города начнет действовать предупреждение о жаркой погоде.

Ее пик придется на 6-е число. Очередная волна жары жителей Москвы будет ожидать в следующие пятницу и субботу, 14 и 15 августа. В частности, 15-го числа синоптики не исключили повышения до 30 градусов.

Москвичей предупредили о завершении периода летнего зноя

Читайте также


обществопогодагород

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика