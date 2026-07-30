Синоптик Ильин спрогнозировал до 29 градусов жары в Москве 31 июля

В Поволжье, на Урале и Сибири фиксируются рекордно высокие температуры, не наблюдавшиеся там годами, сообщили СМИ. Почему во многих регионах установилась экстремальная жара и грозит ли она жителям столицы – в материале Москвы 24.

Запредельные показатели

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Жара века" накрыла Урал, Поволжье и часть Сибири – температура воздуха там бьет рекорды, державшиеся десятилетиями, сообщил телеграм-канал SHOT.

Причиной аномальной жары стал мощный блокирующий антициклон. Он принес раскаленный воздух из Казахстана и Средней Азии и удерживал его над территорией России. Из‑за этого атлантические циклоны с более прохладной погодой не могут достичь ряда регионов, поэтому жара продолжается там уже несколько дней.

По данным специалистов, в Екатеринбурге зафиксирована температура плюс 35 градусов – такого не наблюдалось с 1952 года. В Перми побит температурный рекорд 1971 года, в Тюмени – 1988‑го. В Удмуртии отмечен новый максимум для конца июля: столбики термометров поднялись до плюс 33,9 градуса. В свою очередь, в Саратове температура достигла плюс 39,3 градуса, превысив предыдущий рекорд, державшийся 15 лет.

В Ханты‑Мансийском автономном округе (ХМАО) температура местами достигла плюс 33 градусов, в Ямало‑Ненецком (ЯНАО) – плюс 31 градуса. В Омской, Томской и Новосибирской областях показатели приближаются к плюс 35 градусов. Синоптики отмечают, что в большинстве регионов температура превышает климатическую норму на 6–9 градусов.



Европа столкнулась с острой нехваткой самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров

В этом году с аномальной жарой столкнулась и Европа: за лето погода привела там к многочисленным жертвам и масштабным бедствиям. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю июня в Европе скончались более 1,3 тысячи человек. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции, где из-за жары начались лесные пожары. На июль число эвакуированных на юго-западе страны достигло 220 тысяч человек.

К середине июля в Германии жара унесла жизни почти 10 тысяч человек – 9,8 тысячи, что стало максимальным показателем за последние 10 лет, согласно данным Института Роберта Коха (RKI). Отмечалось, что жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были приспособлены к таким экстремальным температурам, что усугубило последствия погодной аномалии.

"Жары еще не было"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москву жаркая погода движется из южных районов Западной Европы, в связи с чем казахстанский антициклон здесь не сыграет значительной роли. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Москвичам надо готовиться к теплым выходным, преимущественно без осадков. В пятницу и воскресенье местами пройдут небольшие короткие дожди, а в субботу погода будет абсолютно без них. Температура воздуха в пятницу поднимется до 24–29 градусов, а в субботу-воскресенье – до 25–26. Ночные температуры на протяжении всех выходных – 12–17, в центре города 18–20", – рассказал он Москве 24.

При этом атмосферное давление будет расти: в пятницу оно составит 747 миллиметров ртутного столба, в субботу – до 750, в воскресенье – в пределах 748–750.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Ветер в пятницу и субботу будет северо-западным, 5–10 метров в секунду, в воскресенье ожидается западное направление, стихнет до 2–7 метров в секунду. Причем порывистого ветра не ожидается, грозовых облаков не будет, все в пределах нормы.

В свою очередь, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков напомнил в разговоре с Москвой 24, что аномальной жары в столичном регионе в этом сезоне не было.

"Каждый москвич мечтает о том, чтобы жара пришла, но в этом году в столице ее еще не было: 2–3 таких дня – это не жара. Например, 28 июля было 29,8 градуса, 29-го – 18, 30-го – 21 градус. В субботу, 31-го числа, снова ожидается около 30 градусов, в воскресенье чуть меньше, а затем будет опять снижение до 25. То есть пика жары этим летом еще не было", – подчеркнул специалист.



Анатолий Цыганков начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Тепло еще будет, но не жара. Сейчас температура стоит около нормы, теплая летняя погода. Аномалия – это когда температура на 7 градусов и более выше нормы в течение 5 дней. До конца лета все, что угодно, может случиться, но на горизонте недели никаких аномалий не предвидится.

При этом начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок уверен, что происходящие температурные перепады по всей стране связаны с глобальным потеплением.

"Там, где бьют рекорды, причина именно в изменении климата", – отметил в разговоре с Москвой 24.



Основная проблема в текущей ситуации – высокая пожароопасность. В этом году Центральный регион России отличается относительно прохладной погодой, в то время как в Европе и Северной Америке фиксируются масштабные возгорания, включая лесные пожары во Франции и Испании. В Сибири много лесов, и при аномально высоких температурах можно столкнуться с такими же проблемами, а также засухами, снижением урожайности в сельском хозяйстве, предупредил Терешонок.