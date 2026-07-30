Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Павла Дурова

Фото: legion-media.com/SOPA Images Limited

Налоговая служба приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя Екатерины Малец, являющейся матерью девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Согласно этим сведениям, у Малец в России зарегистрировано действующее ИП, которое занимается производством верхней одежды и изделий из кожи, в том числе не по индивидуальным заказам. В начале июля налоговая вынесла решение о блокировке счетов из-за того, что предпринимательница вовремя не подала декларацию.

Ранее ФСБ России предъявила Дурову обвинение по делу о содействии терроризму и инициировала процесс объявления его в международный розыск. По версии следствия, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами для вербовки молодежи в России, подготовки диверсий и терактов, а также для кибермошенничества.

С начала 2026 года, по данным ФСБ, Telegram был задействован более чем в 24 тысячах дистанционных хищений, а также в нелегальном обороте наркотиков и оружия. В Госдуме не исключили возможность признания мессенджера террористическим ресурсом.

Адвокат Людмила Айвар заявила, что экстрадиция Дурова в Россию маловероятна из-за наличия у него гражданства Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не выдают своих граждан. При этом расследование продолжится, и по его итогам могут быть взысканы многомиллиардные штрафы.