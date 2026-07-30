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30 июля, 16:57

Спорт

Учитель йоги во Вьетнаме побил мировой рекорд по подводным отжиманиям

Фото: guinnessworldrecords.com

Преподаватель йоги во Вьетнаме установил новый мировой рекорд, выполнив 86 отжиманий под водой на одном вдохе. Об этом сообщает UPI.

Рекордную попытку Камал Калой совершил в бассейне в городе Ниньбинь. По словам мужчины, подготовиться к испытанию ему помогли многолетние занятия йогой, гимнастикой и регулярные тренировки по задержке дыхания.

Калой способен задерживать дыхание примерно на 6 минут. Как рассказал спортсмен, он специально тренировался не просто находиться под водой, но и выполнять физические упражнения в условиях нехватки кислорода.

Причем это уже не первое необычное достижение индийца, в частности, в 2020 году он установил рекорд Гиннесса, последовательно выполнив под водой 21 позу йоги.

После изучения видеозаписей и других доказательств комиссия Книги рекордов Гиннесса официально признала новое достижение Калоя. Сам мужчина признался, что после первого мирового рекорда понял, на что способен, и решил продолжить испытывать пределы своих возможностей.

Еще один рекорд Гиннесса недавно был зафиксирован в Америке. Гражданин США Дэвид Раш смог удержать на голове 195 рулонов туалетной бумаги в течение 30 секунд.

В 2021 году он уже установил рекорд с 101 рулоном, но позднее его побил другой человек с 152 рулонами. Раш рассказал, что снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса ему было непросто, поскольку при первой попытке удержать предметы конструкция разрушилась, но во второй раз ему это удалось.

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