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21 июля, 15:53

Общество

Американец полминуты держал 195 рулонов туалетной бумаги на голове и установил рекорд

Фото: youtube.com/@RecordBreakerRush

Американец Дэвид Раш 30 секунд держал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило издание UPI.

Впервые мужчина установил рекорд в 2021 году с 101 рулоном. Позднее другой человек побил его, удержав на голове 152 рулона. Раш рассказал, что снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса ему было непросто: при первой попытке конструкция разрушилась.

Американец отметил, что во второй раз все оказалось удачнее: он смог удержать 195 рулонов на голове. При этом он добавил, что ему "всегда есть куда расти".

Ранее в Бразилии 32-летний Ренату Байма Гаиа поцеловал 33-летнюю Наиару Рибейру 195 раз за 30 секунд, попав в Книгу рекордов Гиннесса. При этом ранее мужчина уже был дважды отмечен рекордами, один из них – за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг (6,68 секунды).

До этого непалец Хари Чандра Гири на руках спустился со ста ступенек в китайском городе Чунцин и установил рекорд. Он преодолел расстояние за 44,71 секунды.

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