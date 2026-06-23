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23 июня, 19:25

Общество

Российская альпинистка Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, покорившая все 14 восьмитысячников мира. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Пековой 33 года. В ее список гор, высота которых превышает 8 тысяч метров над уровнем моря, входят Джомолунгма, Чогори, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурна, Гашербрум I, Броуд-Пик, Гашербрум II и Шишапангма.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала 90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин. Она провисела на турнике 2 минуты и 52 секунды, установив мировой рекорд.

Женщина призналась, что на подготовку у нее ушел месяц, а на рекорд ее вдохновил сын, предложив попробовать фитнес-челлендж с висом на перекладине. С первой попытки ей удалось продержаться больше минуты, после чего она решила готовиться к рекорду.

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