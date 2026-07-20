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20 июля, 16:26

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Тренер Скрипник: покупатели отказываются от фитнес-трекеров в течение полугода

Спортивное плацебо? Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров

Россияне все чаще отказываются от фитнес-трекеров и умных часов, заявили эксперты. О том, с чем это связано и в каких случаях подобные девайсы все же могут быть полезны, разбиралась Москва 24.

Модное желание

Фото: depositphotos/Kerkezz

В России наблюдается устойчивая тенденция к отказу от фитнес-трекеров и умных часов, заявил в беседе с Москвой 24 спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник.

По его словам, многие владельцы перестают использовать такие гаджеты уже в течение полугода после покупки. Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены (базовые модели трекеров сна и физической активности можно найти примерно за 1 500 рублей).

Однако ношение устройства требует регулярного использования, к чему готовы не все. Также часть пользователей выбирают более дорогие и функциональные модели (например, смарт-часы с расширенными возможностями). В свою очередь, из-за значительного веса и быстрой разрядки аккумулятора они оказываются неудобными для отслеживания сна и занятий спортом. Это существенно снижает их практическую ценность.
Никита Скрипник
спортивный физиолог, тренер

Скрипник подчеркнул, что, согласно инструкциям, для правильного замера необходимо держать руку на уровне сердца, сохранять неподвижность и дышать ровно. Однако такие условия позволяют измерить пульс только в состоянии покоя, тогда как пользователей интересуют данные в динамике, где трекеры часто ошибаются.

Кроме того, со временем мозг перестает реагировать на уведомления: напоминания встать, потянуться или выпить воды теряют новизну. Эффект трендовой покупки проходит, и гаджеты перестают выполнять мотивирующую функцию, отметил эксперт.

"При оценке физического состояния во время нагрузок фитнес-трекеры и часы не способны измерить многие важные параметры – к примеру, уровень гидратации (состояние водного баланса) и гормональный фон, а также запасы гликогена (уровня сложного углевода, который служит источником энергии). Данные с носимых устройств хороши для поверхностной оценки состояния, но не позволяют глубоко понять, что именно происходит с организмом", – предупредил он.

В целом фитнес-трекеры и умные часы подходят новичкам, которые хотят научиться определять аэробные зоны и контролировать физическое состояние. Они дают объективную оценку вариабельности сердечного ритма – маркера готовности центральной нервной системы к нагрузке. Вместе с тем устройства помогают дисциплинировать владельца, объяснил Скрипник.

"Однако для перехода на следующий уровень рекомендуется приобрести нагрудный датчик от проверенных производителей. По опыту, эти устройства обеспечивают более точное отслеживание параметров", – рассказал специалист.
 
Также, по его мнению, необъективность часов может заставлять человека увеличивать нагрузку там, где не нужно.

Например, в практике был случай: спортсмен выполнял упражнения, и по внешним признакам – частоте дыхания и цвету лица – было видно, что интенсивность следует снизить. При этом качественные часы показывали заниженный пульс и рекомендовали увеличить его. На приеме у кардиолога эксперт выявил нарушение сердечного ритма. То есть бездумное доверие таким девайсам могло привести к серьезным последствиям для здоровья.
Никита Скрипник
спортивный физиолог, тренер

Кроме того, Скрипник предупредил, что при использовании трекеров и смарт-часов отмечается и негативный эффект плацебо.

"Например, если датчик сна показывает, что человек плохо спал, он начинает в это верить и чувствовать себя хуже, даже если все в норме. Это тоже может негативно сказаться на тренировочном процессе", – отметил эксперт.

Отказ психики

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим уверена, что основная причина отказа от фитнес-трекеров кроется в перегруженности психики современного человека.

В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что процесс отслеживания различных показателей и их постоянная сверка с физическим самочувствием создают дополнительное напряжение. Такое состояние, скорее, отнимает внимание, чем приносит удовлетворение.

Большинство, чья повседневность и так характеризуется высокой многозадачностью, не выдерживают нагрузки и бросают использование устройств на полпути. Удерживаются лишь те, кто действительно привержен здоровому образу жизни и способен превратить отслеживание в устойчивую рутину, используя данные для достижения конкретных целей.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Однако даже такие люди рискуют отказаться от трекеров, если со временем перестанут видеть практическую пользу в собираемых показателях.

"Кроме того, измерение активности трансформирует удовольствие в задачу. Дело в том, что контроль требует целенаправленной концентрации и напряжения определенных зон коры головного мозга, тогда как удовольствие связано со спонтанным выражением чувств без значимого усилия", – предупредила психолог.

По ее мнению, эта принципиальная разница становится решающей. Когда смысл отслеживания не перекрывает затрачиваемое напряжение, устройство начинает восприниматься как обуза, а не полезный инструмент, заключила Сулим.

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Какасьева Александра

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