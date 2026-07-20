Тренер Скрипник: покупатели отказываются от фитнес-трекеров в течение полугода

Россияне все чаще отказываются от фитнес-трекеров и умных часов, заявили эксперты. О том, с чем это связано и в каких случаях подобные девайсы все же могут быть полезны, разбиралась Москва 24.

Модное желание

В России наблюдается устойчивая тенденция к отказу от фитнес-трекеров и умных часов, заявил в беседе с Москвой 24 спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник.

По его словам, многие владельцы перестают использовать такие гаджеты уже в течение полугода после покупки. Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены (базовые модели трекеров сна и физической активности можно найти примерно за 1 500 рублей).





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Однако ношение устройства требует регулярного использования, к чему готовы не все. Также часть пользователей выбирают более дорогие и функциональные модели (например, смарт-часы с расширенными возможностями). В свою очередь, из-за значительного веса и быстрой разрядки аккумулятора они оказываются неудобными для отслеживания сна и занятий спортом. Это существенно снижает их практическую ценность.

Скрипник подчеркнул, что, согласно инструкциям, для правильного замера необходимо держать руку на уровне сердца, сохранять неподвижность и дышать ровно. Однако такие условия позволяют измерить пульс только в состоянии покоя, тогда как пользователей интересуют данные в динамике, где трекеры часто ошибаются.

Кроме того, со временем мозг перестает реагировать на уведомления: напоминания встать, потянуться или выпить воды теряют новизну. Эффект трендовой покупки проходит, и гаджеты перестают выполнять мотивирующую функцию, отметил эксперт.

"При оценке физического состояния во время нагрузок фитнес-трекеры и часы не способны измерить многие важные параметры – к примеру, уровень гидратации (состояние водного баланса) и гормональный фон, а также запасы гликогена (уровня сложного углевода, который служит источником энергии). Данные с носимых устройств хороши для поверхностной оценки состояния, но не позволяют глубоко понять, что именно происходит с организмом", – предупредил он.

В целом фитнес-трекеры и умные часы подходят новичкам, которые хотят научиться определять аэробные зоны и контролировать физическое состояние. Они дают объективную оценку вариабельности сердечного ритма – маркера готовности центральной нервной системы к нагрузке. Вместе с тем устройства помогают дисциплинировать владельца, объяснил Скрипник.

"Однако для перехода на следующий уровень рекомендуется приобрести нагрудный датчик от проверенных производителей. По опыту, эти устройства обеспечивают более точное отслеживание параметров", – рассказал специалист.



Также, по его мнению, необъективность часов может заставлять человека увеличивать нагрузку там, где не нужно.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Например, в практике был случай: спортсмен выполнял упражнения, и по внешним признакам – частоте дыхания и цвету лица – было видно, что интенсивность следует снизить. При этом качественные часы показывали заниженный пульс и рекомендовали увеличить его. На приеме у кардиолога эксперт выявил нарушение сердечного ритма. То есть бездумное доверие таким девайсам могло привести к серьезным последствиям для здоровья.

Кроме того, Скрипник предупредил, что при использовании трекеров и смарт-часов отмечается и негативный эффект плацебо.

"Например, если датчик сна показывает, что человек плохо спал, он начинает в это верить и чувствовать себя хуже, даже если все в норме. Это тоже может негативно сказаться на тренировочном процессе", – отметил эксперт.

Отказ психики

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим уверена, что основная причина отказа от фитнес-трекеров кроется в перегруженности психики современного человека.

В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что процесс отслеживания различных показателей и их постоянная сверка с физическим самочувствием создают дополнительное напряжение. Такое состояние, скорее, отнимает внимание, чем приносит удовлетворение.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Большинство, чья повседневность и так характеризуется высокой многозадачностью, не выдерживают нагрузки и бросают использование устройств на полпути. Удерживаются лишь те, кто действительно привержен здоровому образу жизни и способен превратить отслеживание в устойчивую рутину, используя данные для достижения конкретных целей.

Однако даже такие люди рискуют отказаться от трекеров, если со временем перестанут видеть практическую пользу в собираемых показателях.

"Кроме того, измерение активности трансформирует удовольствие в задачу. Дело в том, что контроль требует целенаправленной концентрации и напряжения определенных зон коры головного мозга, тогда как удовольствие связано со спонтанным выражением чувств без значимого усилия", – предупредила психолог.

По ее мнению, эта принципиальная разница становится решающей. Когда смысл отслеживания не перекрывает затрачиваемое напряжение, устройство начинает восприниматься как обуза, а не полезный инструмент, заключила Сулим.