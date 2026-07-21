Верховный суд РФ разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

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Водитель имеет право не предъявлять сотруднику ГИБДД бумажную версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде. Такое решение принял Верховный суд РФ, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Поводом для разбирательства стала ситуация, произошедшая 19 октября 2024 года в Свердловской области. Житель региона Михаил Лопатин ехал на автомобиле Lada 219120 по автодороге, когда его остановил инспектор ДПС для проверки документов. На тот момент у водителя был оформлен электронный полис ОСАГО, но бумажной версии при себе не оказалось.

За отсутствие бумажного полиса инспектор выписал Лопатину протокол об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, и назначил штраф в размере 500 рублей.

Водитель обжаловал постановление и в итоге дошел до Верховного суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки полис действовал, это подтверждается данными страховой компании. Суд пришел к выводу, что в действиях Лопатина отсутствует состав административного правонарушения.

Постановление инспектора ДПС подлежит отмене, говорится в решении Верховного суда.

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