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16 июля, 13:31

Транспорт

В РФ предложили вносить историю эксплуатации в электронный паспорт автомобиля

Фото: depositphotos/Tadeas

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) выступила с инициативой расширить перечень сведений в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова главы организации Алексея Подщеколдина.

По его словам, сейчас в ЭПТС содержатся только базовые обязательные данные, в том числе марка, модель, год выпуска, VIN, мощность двигателя, экологический класс, масса, изготовитель, собственник и страна происхождения. Этого набора, как считают в РОАД, недостаточно, чтобы покупатель или участник рынка мог оценить реальное состояние автомобиля.

Ассоциация предлагает дополнить паспорт следующими сведениями:

  • цена автомобиля;
  • показания одометра;
  • информация о дорожно-транспортных происшествиях;
  • данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега;
  • сведения о замене деталей и жидкостей;
  • информация об обременениях и датах их установления и снятия;
  • данные об утилизации и организации, которая ее провела.

"Внедрение таких дополнений создаст единый проверяемый источник истории автомобиля, который будет полезен покупателям, дилерам, банкам, страховщикам и государству на всех этапах", – подчеркнул Подщеколдин.

Кроме того, прозрачная история в ЭПТС позволит снизить риски мошенничества на вторичном рынке и упростит процедуры оценки автомобилей для всех участников.

Ранее юристы рассказали, что возвращение автомобиля со штрафстоянки начинается с установления местонахождения транспортного средства и сбора документов. Гражданину понадобятся паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или ПТС, а также действующий полис ОСАГО.

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