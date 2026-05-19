Шесть экипажей мотопатруля ЦОДД начали работу на столичных улицах

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Шесть экипажей мотопатруля Центра организации дорожного движения приступили к работе на улицах Москвы. Сотрудники помогают водителям и следят за безопасностью на дорогах, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Отмечается, что в этом году парк получил четыре более мощных мотоцикла, которые подходят для патрулирования дальних маршрутов.

Мотопатрульные, как правило, помогают при оформлении небольших ДТП, запускают двигатели, меняют колеса, оказывают первую помощь пострадавшим на дорогах, регулируют движение на загруженных перекрестках. Они возят с собой инструменты, бланки европротокола, конусы, аптечку, насос, огнетушитель.

Чаще мотопатруль можно встретить в центре с узкими улицами. Сотрудники ЦОДД на мотоциклах могут оперативно приехать и оказать помощь.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это уже третий запуск мотопатруля ЦОДД в столице. За два года патрульные помогли водителям свыше 500 раз.

Ранее стало известно, что сотрудники "Московского паркинга" на эвакуаторах помогли 45 мотоциклистам, которые попали в аварии еще до начала мотосезона. Они дежурят на улицах города круглосуточно и помогают предотвратить повторные ДТП.

