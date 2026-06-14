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14 июня, 08:27

Транспорт

В России усовершенствуют требования к технической безопасности авто старше 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России уточнят требования к технической безопасности автомобилей, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный российским правительством документ.

Отмечается, что соответствующий приказ Росстандарта должен быть подготовлен к 2030 году. Его разработкой займутся сам Росстандарт, а также Минпромторг, Минтранс и МВД при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

При этом в 2026–2030 годах власти должны актуализировать требования к бортовым системам авто, а также системам мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты, автоматизации и очистки автомобиля.

Более того, им необходимо определить критерии применения алкозамков (систем блокировки запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя), систем обнаружения признаков сна и отвлечения внимания водителя, систем дистанционного контроля за скоростью движения машины, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации различных типов транспортных средств и различных видов перевозок.

Ранее Госдума приняла поправки, которые позволяют водителям с правами категории В управлять вездеходами и багги. Изменения внесли в законы "О безопасности дорожного движения" и "О самоходных машинах и других видах техники". Закон направлен на развитие внутреннего активного туризма.

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