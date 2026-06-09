Госдума одобрила закон о праве управлять вездеходами с правами категории В

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Депутаты Госдумы приняли поправки, позволяющие водителям с правами категории B управлять вездеходами и багги. Соответствующие изменения были внесены в законы "О безопасности дорожного движения" и "О самоходных машинах и других видах техники".

Новый закон направлен на развитие внутреннего активного туризма. В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время управлять транспортом категории АII можно только с удостоверением тракториста-машиниста. В данную категорию включают не только вездеходы и багги, но и снегоболотоходы, а также другие транспортные средства массой не более 3,5 тонны и с не более 8 пассажирскими сиденьями.

Документ разрешает управлять подобным транспортом водителям с категориями B, C и D. Отдельно уточняется, что управлять самоходной машиной категории AII можно с 19 лет, но только если у автолюбителя уже есть открытая категория B или C не менее года.

Ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили разрешить гражданам готовиться к экзаменам в ГАИ без обязательного обучения в автошколе. Нынешняя система подготовки водителей неэффективна – теоретический экзамен с первого раза сдают порядка 40% учеников автошкол, утверждали в НАС.

