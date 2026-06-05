В НАС раскритиковали идею привязать цену ОСАГО к состоянию автомобиля

Правительство разрабатывает планы по привязке стоимости ОСАГО к состоянию автомобиля, сообщили СМИ. Как это скажется на цене полисов и безопасности на дорогах – в материале Москвы 24.

Новые критерии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Банк России, МВД и Минпромторг совместно со страховым сообществом должны до 2030–2031 годов доработать систему индивидуализации тарифов ОСАГО. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, с деталями которого ознакомился ТАСС.

По данным СМИ, планируется разработать тарифы "в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства". В числе критериев – оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации и оценка безопасности по национальному рейтингу RuNCAP.

Основой для расчетов станут статистические данные о технических характеристиках автомобилей, ДТП и тяжести их последствий, которые МВД и Минпромторг представят в кабмин.



В настоящее время базовый тариф ОСАГО устанавливает Банк России. При этом он может корректироваться с помощью различных коэффициентов – территориального и возрастного, за безаварийную езду, по мощности двигателя, числу водителей, сезону и сроку договора.



Ранее Банк России разработал ряд изменений для ОСАГО, в том числе возможность для супругов погибших участников СВО оформлять полис до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого потребуются лишь документы, выданные нотариусом (сейчас при отсутствии завещания право собственности на авто можно оформить только через шесть месяцев). Кроме того, регулятор предложил разрешить владельцам возвращать часть страховой премии при отказе от полиса до начала его действия – за вычетом 22% расходов страховщика.

Также из правил ОСАГО планируют убрать фиксированный лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении европротокола в случае разногласий между водителями. Вместо этого в документе останется ссылка на закон об ОСАГО, что позволит менять лимит без одновременной корректировки нескольких нормативных актов.

"Красиво лишь в теории"

Предложенная методика оценки пока вызывает вопросы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. По его мнению, на практике могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных.

"Представляете, сколько разных машин ездит по нашим дорогам? Сотни и тысячи разных моделей и брендов, всех возрастов, самых различных комплектаций. Часть из них никогда не продавали у нас официально, а завозилось по параллельному импорту либо "частниками". По ним нет данных, что на них установлено, какие есть системы безопасности. А главное – работали ли эти системы в момент конкретного ДТП?" – подчеркнул он.

По мнению эксперта, используемая формула включает чрезмерно большой набор переменных, сбор и обработка которых практически невозможны. В результате получить достоверную статистику аварийности с привязкой к конкретным моделям и их техническому состоянию не представляется осуществимым.





Антон Шапарин вице-президент НАС Кроме того, делать краш-тесты будут только с машинами, которые есть на рынке сейчас либо готовятся на него выйти. Никто не станет изучать модели, которые сняли с продажи и они представлены лишь на "вторичке". Это попросту дорого и бессмысленно – ввиду, опять же, их огромного многообразия.

В результате владельцы таких автомобилей автоматически получат повышающий коэффициент, поскольку подтвердить безопасность транспортного средства по методике RuNCAP не получится. При этом данная категория автовладельцев составляет подавляющее большинство. Таким образом, инициатива фактически может привести к повышению тарифов, резюмировал Шапарин.

В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил в беседе с Москвой 24, что ОСАГО представляет собой давно функционирующий и достаточно успешный вид обязательного страхования. Его основная задача – покрытие убытков, возникающих в результате ДТП.

"Стоимость регулируется государством: есть определенные рамки, верхний потолок цен ограничен. Из-за этого многие компании, несмотря на большой объем проданных полисов, фиксируют по ним убытки", – подчеркнул специалист.

По его словам, страховые компании пытаются нивелировать эту ситуацию, в частности предлагая полисы КАСКО или имущественного страхования вместе с ОСАГО. Также есть варианты реализации полиса по партнерским схемам: в основном это касается новых автомобилей совместно с официальными дилерами.

"Еще один способ – дифференцировать стоимость. При высокорисковой ситуации (например, не совсем исправный автомобиль, машина с большим уровнем износа или водитель с массой прошлых инцидентов) полис ОСАГО необходимо делать дороже", – отметил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Для аккуратного водителя на новом авто стоимость должна идти по нижней границе, вне зависимости от цены машины. Возможно, это отчасти поможет нивелировать риски убыточности ОСАГО, хотя в целом на рынок это сильно не повлияет. В то же время повысятся издержки для вторичного рынка – владельцев подержанных авто.

Эксперт в целом назвал владение машиной достаточно затратной статьей бюджетов россиян. Это связано с тем, что стоимость бензина и страхования увеличиваются, расходные части и ожидание запчастей тоже повышают издержки, заключил Бархота.

