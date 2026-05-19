"Ведомости": Банк России обновит правила ОСАГО

Центробанк России разработал несколько изменений для ОСАГО, включая возможность супругам погибших участников СВО оформлять страховой полис до завершения процедуры вступления в наследство. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на проект указания ЦБ.

Утверждается, что для оформления ОСАГО нужны будут лишь документы, выданные нотариусом. В настоящее время при отсутствии завещания оформить право собственности на авто можно спустя 6 месяцев.

Кроме того, ЦБ предложил дать владельцам полисов право возвращать часть страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Речь идет об уплаченной сумме за вычетом расходов страховщика в 22%.



Также из текста правил ОСАГО планируется убрать лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без сотрудников полиции в случае разногласий между водителями по так называемому европротоколу. Вместо этого в тексте останется отсылка непосредственно к закону об ОСАГО, по которому и будет устанавливаться размер компенсации. Такой подход позволит в дальнейшем менять лимит без корректировки нескольких нормативных актов одновременно.

Эксперты в беседе с журналистами считают, что изменения носят технический, но важный характер. По мнению вице-президента страховой компании Сергея Демидова, поправка для супругов погибших участников спецоперации позволит избегать ситуации, когда семья лишается возможности пользоваться авто до завершения наследственных процедур.

В другой страховой компании отметили, что уже сталкивались с подобными обращениями. При этом такие договоры оформляются в соответствии с действующими законами. Поправки позволят устранить противоречия между нормативными актами, указал руководитель направления по методологии ОСАГО и международных систем страхования компании Михаил Борисов.

Кроме того, поправки о лимите выплат по европротоколу эксперты объясняют ростом стоимости ремонта и запчастей. Поэтому увеличение лимита позволит упростить оформление мелких аварий и снизит нагрузку на ГИБДД. В это же время эксперт Роман Лободин обратил внимание на риски роста бытового мошенничества и, как следствие, повышение тарифов ОСАГО.

Возможность возврата части страховой премии специалисты оценили положительно, так как действующее законодательство прямо не регулирует порядок расторжения полиса до начала его действия, что создает "серую зону".

Ранее эксперты заявляли, что полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ожидается, что полис подорожает примерно на 8–10% в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена станет выше на 2–3%. В случае если человек пострадал при аварии, выплата будет больше в 4 раза.

