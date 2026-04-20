Стоимость ОСАГО после увеличения лимита выплат вырастет незначительно

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он указал, что такое незначительное повышение стоимости оправдано. Уфимцев напомнил, что во многих других сферах выплаты уже составляют 2 миллиона рублей и только в ОСАГО эта сумма была меньше. В связи с этим увеличение лимита он назвал правильной и справедливой мерой.

Глава РСА добавил, что полис подорожает примерно на 8–10% в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена станет выше на 2–3%. Зато в случае, если человек пострадал при аварии, выплата будет больше в 4 раза.

Инициативу об увеличении максимальной компенсации по полисам ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей ранее одобрило правительство РФ. Мера вступит в силу не ранее 1 марта 2027 года.

Сейчас в России действуют разные лимиты ответственности: за ущерб имуществу выплачивается до 400 тысяч рублей, за причинение вреда жизни и здоровью – до 500 тысяч рублей.