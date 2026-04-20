Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 08:21

Транспорт

Стоимость ОСАГО после увеличения лимита выплат вырастет незначительно

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он указал, что такое незначительное повышение стоимости оправдано. Уфимцев напомнил, что во многих других сферах выплаты уже составляют 2 миллиона рублей и только в ОСАГО эта сумма была меньше. В связи с этим увеличение лимита он назвал правильной и справедливой мерой.

Глава РСА добавил, что полис подорожает примерно на 8–10% в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена станет выше на 2–3%. Зато в случае, если человек пострадал при аварии, выплата будет больше в 4 раза.

Инициативу об увеличении максимальной компенсации по полисам ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей ранее одобрило правительство РФ. Мера вступит в силу не ранее 1 марта 2027 года.

Сейчас в России действуют разные лимиты ответственности: за ущерб имуществу выплачивается до 400 тысяч рублей, за причинение вреда жизни и здоровью – до 500 тысяч рублей.

С 1 апреля в России пересчитали коэффициент бонус-малус для всех водителей ОСАГО

Читайте также


транспортавто

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика