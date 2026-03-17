Банк России предложил изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Центробанк России выступил с инициативой о пересмотре правил расчета расходов на ремонт по полису ОСАГО с учетом рыночной ситуации, сообщается на сайте регулятора.

В частности, предлагается не учитывать цены аналогов запчастей, если они дешевле оригинала на 70%, что отличается от текущей практики, где порог составляет 80%. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться на основе рыночных цен без применения скидок. В ЦБ РФ ожидают, что эти изменения увеличат среднюю выплату по ОСАГО на 9%.

Также предложение регулятора предполагает учет затрат на одноразовые детали в полном объеме. Сейчас их включают в стоимость ремонта в размере не более 2% от цены заменяемых запчастей, что не всегда покрывает все расходы. Новые правила будут внесены в единую методику расчета расходов на ремонт, используемую страховщиками.

"Замечания и предложения к проекту указания принимаются до 30 марта включительно", – заключили в регуляторе.

Ранее депутаты Госдумы направили в Банк России инициативу, предлагающую ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты в регионе. Авторы уточняли, что текущая методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. Утверждается, что изменения позволят исключить случаи двукратного и более увеличения страховки в регионе.