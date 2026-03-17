ГД ограничила штрафы за езду без ОСАГО одним взысканием в сутки

Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании приняла законопроект, который ограничивает штрафы за езду без ОСАГО по камерам – теперь штрафовать будут только один раз в сутки.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Инициатива вносит поправки в статью 12.37 КоАП РФ.

Согласно проекту закона, если автомобиль без полиса попадает в объективы камер несколько раз за день, штраф выпишут лишь за первое нарушение. Повторные санкции в течение суток применяться не будут.

Авторы законопроекта пояснили, что текущая норма позволяла штрафовать за каждый случай фиксации, что осложняло внедрение автоматической проверки ОСАГО через камеры.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что портал "Госуслуги" нужно использовать для рассылки уведомлений об отсутствии у автомобилистов полиса ОСАГО. Он отметил, что уведомление надо рассылать до штрафа. В нем должно быть предупреждение о том, что камера зафиксировала отсутствие у водителя полиса по информационной системе.

