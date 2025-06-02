Депутат Аксаков: россияне с 2025 года смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа

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Россияне с 2025 года смогут получать выплату по ОСАГУ без учета износа автомобиля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, нововведение может заработать уже во второй половине текущего года, хотя сам законопроект не прошел даже первого чтения. Несмотря на это, инициативу поддерживают Минфин, ЦБ и страховой рынок.

Предполагается, что в законе останутся обе компенсации, которые действуют и сейчас: когда машину чинит страховщик, и когда пострадавшему выплачивают компенсацию. В итоговой сумме второго варианта будет все также учитываться износ (до 50%), в зависимости от возраста авто.

Гендиректор компании по продаже авто Ирина Франк уверена, что износ может "съесть" до половины компенсации, если авто старше 5–7 лет. Новый механизм исправит эту проблему, считает эксперт.

Автолюбители получат возможность обратиться за дополнительной выплатой, если денег не хватило на ремонт. Пострадавший получит право сам починить авто в сервисе, а затем подтвердить страховщику, что восстановление машины было дороже полученной им первоначально суммы. Для этого потребуются документы об оплате работ и подтверждение самого ремонта.

Де-факто потерпевший сможет получить доплату за износ, чья сумма вычитается из первоначальной компенсации, включая скрытые повреждения, пояснили в Российском союзе автостраховщиков.

Если повреждение не столь существенно, то человек сможет получить выплату по договору деньгами и не делать никакой ремонт. Но тогда доплаты по новой схеме клиент не получит.

В российском Минфине заявили, что поддерживают законопроект, так как это поможет усовершенствовать порядок выплаты возмещения по ОСАГО. Но при этом в министерстве призвали соблюсти баланс всех сторон и оценить, как это решение повлияет на доступность автомобильного страхования и цены на полисы.



В союзе страховщиков добавили, что доля натурального возмещения, когда страховщик самостоятельно направляет машину клиента на станцию техобслуживания (СТО), составляет не более 5–6%. Причина в том, что зачастую автомеханики отказываются чинить авто по ОСАГО, а среди основных причин – необходимость привести транспорт в порядок за 30 дней.

В некоторых случаях это действительно невозможно, в том числе из-за ухода многих фирм-производителей иномарок и сложной логистики при доставке автозапчастей, уточнил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти одной из страховых фирм Алексей Артамонов. Он уверен, что полностью перекладывать эти проблемы на клиентов нельзя.

В это же время СТО не подчиняются автостраховщикам, поэтому они могут не заключать договоры с фирмами. За это нет никаких штрафов, объяснили в другой страховой фирме.



Франк уверена, что в случае принятия законопроекта могут существенно вырасти выплаты, особенно для владельцев авто старше 5 лет. Компенсации для такого транспорта могут подняться до 40%.

Парк автомобилей в стране обновляется медленней, из-за чего средний возраст транспорта будет лишь расти, что со временем вызовет рост объем заявлений на получение доплаты, указали в союзе автостраховщиков (РСА).

Эксперты убеждены, что нововведение улучшит качество услуг, так как клиент сможет сам выбрать нужных автомехаников. Кроме того, сервис вероятнее согласится на это, так как в таком случае не будет никаких ограничений и сроков, сказал добавил специалист Алексей Янин.

В РСА также ожидают роста количества ремонтов по ОСАГО за счет введения права на доплату. Доля восстановлений авто в общем количестве может составить до 25%. По оценкам аналитиков, это также может повысить доверие к рынку в целом и снизить напряженность между страховщиком и потерпевшим.

По оценке другого эксперта, Ивана Попова, вопрос с законопроектом решится только к концу года. Но необходимо будет прописать в законе меры для того, чтобы избежать мошенничества со стороны клиентов. Он объяснил, что речь идет об оформлении документов на станциях техобслуживания за небольшие деньги без фактического ремонта.

В одной из страховых компаний считают, что законопроект может привести к росту средней цены полиса примерно на 7%. Для некоторых клиентов цена ОСАГО может "вырасти существенно", предупредили там.

Ранее российские власти запланировали снизить стоимость полиса обязательного автострахования для аккуратных водителей. При формировании цены полиса применяется территориальный коэффициент – то есть его цена отличается в зависимости от региона проживания водителя.

При этом система допускает ситуацию, когда автомобилисты из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России. Если нововведения будут приняты, то для самых рисковых регионов цена ОСАГО может увеличиться на 30–50%, уточняли эксперты.

