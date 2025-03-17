Депутат Авксентьева предложила разрешить оформлять ОСАГО через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предложила дать россиянам возможность оформлять полис ОСАГО на портале "Госуслуги", пишет РИА Новости.

Парламентарий направила соответствующее обращение в министерство цифрового развития. Она отметила, что сейчас для получения полиса граждане вынуждены тратить время на посещение офисов страховых компаний и дожидаться оформления документов в очередях. При этом электронное оформление ОСАГО тоже не всегда эффективно, поскольку страховщики зачастую уклоняются от продажи полиса дистанционным способом, заявила депутат.

По словам Авксентьевой, нередки случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО, например, добровольной страховки жизни или имущества. Вместе с тем страховые компании часто отказывают в выдаче полиса в убыточных для них регионах, сообщила она.

Парламентарий подчеркнула, что действующий порядок дистанционной покупки ОСАГО приводит к тому, что граждане сталкиваются с бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать им ненужные услуги. Это подрывает их доверие к системе обязательного страхования, резюмировала Авксентьева.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Одним из ключевых изменений стала отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке машины на учет. До нововведений это было необходимым условием для регистрации.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывали доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость.