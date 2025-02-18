Адвокат Кудерко: С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации автомобилей

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С 1 марта в России вступят в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Об этом напомнила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством "Прайм".

Одним из ключевых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Ранее это было необходимым условием для регистрации.

"Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", – подчеркнула юрист.

Еще одно новшество – гражданам разрешат снимать с учета автомобили, находящиеся в угоне. Это позволит владельцам не платить транспортный налог и упростит процесс прекращения права собственности, отметила Кудерко.

Она также напомнила, что с 1 марта в регистрации авто, ввезенного из-за границы, будет отказано, если владелец не оплатит утилизационный сбор.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывали доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость.

Позже Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке владельцам автомобилей требований о доплате пошлин.