Путин заявил о необходимости пересаживать чиновников на российские автомобили

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российских чиновников необходимо пересаживать на отечественные автомобили, заявил Владимир Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" в Тольятти.

"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено", – заметил российский лидер.

По его словам, одной из основных проблем в данной сфере является сложность в определении, "что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации". При этом президент уточнил, что работа над составлением необходимых для этого критериев продолжается.

Кроме того, глава государства отметил, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается решением данного вопроса.

Между тем в ходе своего визита в Тольятти Путин осмотрел предсерийный автомобиль Lada Iskra на заводе "АвтоВАЗ". Кроме того, президент оценил полноприводный электромобиль "е-Нива", макеты новых городских кроссоверов "Б+ кросс" и Т-134, минивэна "Б-Вэн".

