Variety: лауреат Каннского фестиваля Джафар Панахи получил в Иране пять лет тюрьмы

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Тегеранский революционный суд приговорил иранского режиссера Джафара Панахи к пяти годам и одному месяцу тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает Variety.

Приговор вынесли в отсутствие кинематографиста. О решении рассказал его адвокат Мостафа Нили: помимо тюремного срока, Панахи получил двухлетний запрет на пользование соцсетями и двухлетний запрет на выезд за рубеж. Какие именно обвинения ему предъявили, не сообщается.

До этого все счета режиссера заморозили без предупреждения. Нили отправился в офис прокурора выяснять причины этого решения и там узнал о приговоре. При этом в решении суда утверждается, что кинематографист проживает за пределами Ирана.

Сам Панахи вернулся на родину 30 марта 2026 года – вскоре после поездки в Лос-Анджелес на церемонию вручения премии "Оскар". Его картина "Простая случайность" была номинирована в категориях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

В марте режиссер рассказал СМИ, что ему тогда грозил год тюрьмы. При этом он подчеркивал, что ему необходимо быть в своей стране, поскольку только там он может "дышать и работать". Панахи добавил, что если его хотят посадить, то "пусть сажают", а его решение вернуться ничего не изменит.

В 2025 году "Простая случайность" также выиграла "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. В 2015-м другой фильм Панахи, "Тегеранское такси", удостоился "Золотого медведя" на Берлинском фестивале. Несколько его картин, включая эту, были сняты тайно: в 2010 году власти Ирана на 20 лет запретили ему работать в кино, ограничения сняли только в 2023 году.

В 2022 году Панахи уже задерживали на семь месяцев – поводом стали протесты, в которых он участвовал вместе с несколькими другими иранскими режиссерами.

Ранее канадского актера и продюсера Кифера Сазерленда задержали по подозрению в нападении на таксиста в Голливуде. Согласно предварительным данным, мужчина сел в такси и напал на водителя. Кроме того, актер якобы угрожал таксисту преступными действиями. В полиции уточнили, что потерпевший не получил травм.

Сазерленд был задержан на месте происшествия. Его отправили в городскую тюрьму, после чего освободили под залог в размере 50 тысяч долларов.

