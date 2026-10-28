Путин заявил, что ИИ позволяет оптимизировать работу такси

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Пелагия Тихонова

Применение искусственного интеллекта в сфере такси позволяет оптимизировать оказание услуги по всей цепочке и важно для безопасности пассажиров. Об этом заявил Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита "Россия – Африка".

Глава государства пояснил, что алгоритмы подбирают клиенту машину, которая находится ближе к нему, и прокладывают оптимальный маршрут. По его словам, в итоге оптимизация идет по всем этапам предоставления услуги.

Отдельно президент указал, что это значимо и с точки зрения безопасности пассажиров. В центре управления всегда понятно, какой водитель кого взял, откуда и куда едет.

"Это чрезвычайно важная вещь и эффективно очень работает", – добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2027 году планируется ввести аттестацию московских водителей такси с помощью искусственного интеллекта. Замруководителя столичного Дептранса Владимир Макаров пояснил, что ИИ позволит усилить контроль за онлайн-аттестацией и не даст кандидатам списать. По его словам, в стране уже есть подобные системы, но в Москве решили создать собственную.

