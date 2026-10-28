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28 октября, 17:22

Происшествия

В испанской Андалусии объявили траур по погибшим в железнодорожной катастрофе

Фото: ТАСС/АР/Manu Fernandez

В автономном сообществе Испании Андалусии объявили трехдневный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе. Об этом сообщил глава правительства региона Хуан Мануэль Морено в соцсети X.

Траур продлится до субботы, 31 октября. Морено отметил, что жители Андалусии скорбят вместе с пострадавшими в результате катастрофы.

Авария произошла утром 28 октября на участке между городами Лос-Йебенес и Урда в провинции Толедо. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Погибли 64 человека, еще около 50 получили серьезные травмы.

Несколько пострадавших находятся в наиболее тяжелом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться. При этом посольство России в Мадриде сообщило, что обращений от россиян в связи с аварией не поступало.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать человеческая ошибка на фоне сбоя системы безопасности. Сотрудник, ремонтировавший систему, не предупредил об опасном сближении составов.

После катастрофы движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией приостановили, что привело к перебоям в движении более 100 поездов.

Также мадридский центр переливания крови призвал жителей сдавать кровь для пострадавших, а ВОЗ перенесла заключительный день саммита по вопросам ожирения в Мадриде.

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